Кисеев Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисеев Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1978

Отец: Кисеев Владимир Иванович

Мать: Кисеева Любовь Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кисеева Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горчакова Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
19.04.2001

Дочь: Кисеева Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Горчакова Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
23.03.2010

Сын: Кисеев Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Горчакова Ольга Георгиевна

Бракосочетание
17.06.2016

Жена: Кисеева Ирина Михайловна

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