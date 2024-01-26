Кисеев Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1978
Отец: Кисеев Владимир Иванович
Мать: Кисеева Любовь Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кисеева Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.2001
Дочь: Кисеева Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Горчакова Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
23.03.2010
Мать ребёнка: Горчакова Ольга Георгиевна
Бракосочетание
17.06.2016
Жена: Кисеева Ирина Михайловна