Пила (Сокоцкая) Агрипина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пила (Сокоцкая) Агрипина Алексеева

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Место рождения

Новый Белоус, Чернігівська область

Дата рождения

Между 1868 и 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1835 и 1836 г.р.

Мать

Между 1836 и 1837 г.р.

Муж

Между 1865 и 1867 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1869

Отец: Сокоцкий Алексей Антонов

Мать: Стефанида Прокофиева

Новый Белоус, Чернігівська область
Место жительства
16.03.1885
пароход "Царь"
Бракосочетание
09.02.1886 ст.

Муж: Пила Гавриил Прокопиев

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.11.1902 ст.

Сын: Пила Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Пила Гавриил Прокопиев

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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