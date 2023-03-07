Пила (Сокоцкая) Агрипина Алексеева
Место рождения
Дата рожденияМежду 1868 и 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1869
Отец: Сокоцкий Алексей Антонов
Мать: Стефанида Прокофиева
Место жительства
16.03.1885
пароход "Царь"
Бракосочетание
09.02.1886 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1902 ст.
Сын: Пила Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Пила Гавриил Прокопиев
Смерть
Неизвестно