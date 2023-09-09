Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1842
Муж: Юстин Павлович
Место жительства
1842
Аленино-Захонье, Порховский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
11.01.1842
Карачуницы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно