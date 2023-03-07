Голубев Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.06.1934
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.06.1934
Дата рождения вычислена
Место жительства
Между 1939 и 1942
Ярмищи, Смоленская область
Место проживания до эвакуации указано: Смоленская обл., Ярмищи (такого населенного пункта не найдено, возможно, находился в одном из районов Смоленской области, который был в 1944 г. присоединен к Кал... Показать все
Эвакуация
1942
Ярмищи, Смоленская область (на 1941)
После освобождения от оккупации в начале 1942 г., Петр был эвакуирован вместе с братом Николаем (через Москву, в детский дом в Куйбышевской обл.)
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Паттон Елена Петровна
Мать ребёнка: Голубева Нина Егоровна
самара, Самарская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Ханнер Галина Петровна
Мать ребёнка: Голубева Нина Егоровна
Самарская обл. Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Самара, Самара, Самарская область