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Голубев Петр Сергеевич

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Место рождения

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено ?.06.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.06.1934

Отец: Голубев Сергей Филиппович

Мать: Голубева Ирина Матвеевна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Дата рождения вычислена
Место жительства
Между 1939 и 1942
Ярмищи, Смоленская область
Место проживания до эвакуации указано: Смоленская обл., Ярмищи (такого населенного пункта не найдено, возможно, находился в одном из районов Смоленской области, который был в 1944 г. присоединен к Кал... Показать все
Эвакуация
1942
Ярмищи, Смоленская область (на 1941)
После освобождения от оккупации в начале 1942 г., Петр был эвакуирован вместе с братом Николаем (через Москву, в детский дом в Куйбышевской обл.)
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Паттон Елена Петровна

Мать ребёнка: Голубева Нина Егоровна

самара, Самарская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Ханнер Галина Петровна

Мать ребёнка: Голубева Нина Егоровна

Самарская обл. Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Самара, Самара, Самарская область
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