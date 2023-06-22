Лидака Рейнхолд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поленц Илгвар Рейнхолдович
Мать ребёнка: Поленце Луция Карловна
Рождение ребёнка
28.05.1951
Дочь: Поленце Эдита Рейнхолдовна
Мать ребёнка: Поленце Луция Карловна
Смерть
Неизвестно