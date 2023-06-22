Лидака Рейнхолд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лидака Рейнхолд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поленц Илгвар Рейнхолдович

Мать ребёнка: Поленце Луция Карловна

Рождение ребёнка
28.05.1951

Дочь: Поленце Эдита Рейнхолдовна

Мать ребёнка: Поленце Луция Карловна

Смерть
Неизвестно

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