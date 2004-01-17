Дьяченко (Дубоделова) Мария Александровна (Ивановна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1910
Дата смерти17.01.2004
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1910
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1940
Дочь: Молчанова (Дьяченко) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Николаевич
Смерть
17.01.2004