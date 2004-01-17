Дьяченко (Дубоделова) Мария Александровна (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Дубоделова) Мария Александровна (Ивановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1910

Дата смерти

17.01.2004

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

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ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1940

Дочь: Молчанова (Дьяченко) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Николаевич

Смерть
17.01.2004

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