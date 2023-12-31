Чекунов Терентий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекунов Терентий Семенов

Место рождения

Савина, тюменская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Чекунов Семен Егоров

Мать: скрыто настройками приватности

Савина, тюменская область
Бракосочетание
02.02.1869

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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