Чекунов Терентий Семенов
Место рожденияСавина, тюменская область
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Чекунов Семен Егоров
Мать: скрыто настройками приватности
Савина, тюменская область
Бракосочетание
02.02.1869
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно