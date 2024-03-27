Гизникамал Тазетдинова
Место рожденияд.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тазетдин Мулла Алкин
Мать: Сарбизямал Халитова
д.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.04.1881
Сын: Шарафутдинов Гибадарахман Имам
Отец ребёнка: Мушараф Мулла Хамдиев
д.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно