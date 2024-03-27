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Гизникамал Тазетдинова

Место рождения

д.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тазетдин Мулла Алкин

Мать: Сарбизямал Халитова

д.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.04.1881

Сын: Шарафутдинов Гибадарахман Имам

Отец ребёнка: Мушараф Мулла Хамдиев

д.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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