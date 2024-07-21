Крапивин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивин Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
г. Уфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырянова Антонида Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1957
Дочь: Котенко Ольга Михайловна
Мать ребёнка: не указана
г.Уфа
Смерть
Неизвестно