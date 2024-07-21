Крапивин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапивин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивин Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

г. Уфа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырянова Антонида Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1957

Дочь: Котенко Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

г.Уфа
Смерть
Неизвестно

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