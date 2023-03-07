Лыкова Павла Николаевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти17.11.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Лыкова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Лыков Александр Федорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лыкова Олимпиада Александровна
Отец ребёнка: Лыков Александр Федорович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лыков Василий Александрович
Отец ребёнка: Лыков Александр Федорович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лыкова Александра Александровна
Отец ребёнка: Лыков Александр Федорович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Лыков Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1915 ст.
От чахотки.