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Лыкова Павла Николаевна

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Место рождения

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

17.11.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Лыкова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Лыков Александр Федорович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лыкова Олимпиада Александровна

Отец ребёнка: Лыков Александр Федорович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лыков Василий Александрович

Отец ребёнка: Лыков Александр Федорович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лыкова Александра Александровна

Отец ребёнка: Лыков Александр Федорович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лыков Петр Александрович

Отец ребёнка: Лыков Александр Федорович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыков Александр Федорович

Смерть
17.11.1915 ст.
Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
От чахотки.
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