Авдеев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1833 по 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1833 по 1834

Отец: Авдеев (чебоксарский) Тимофей

Мать: Авдеева Елена

Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Авдеев Владимир

Мать ребёнка: Авдеева Мария

Рождение ребёнка
28.09.1868

Сын: Авдеев Сергей

Мать ребёнка: Авдеева Мария

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1871

Сын: Авдеев Георгий

Мать ребёнка: Авдеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Авдеева Мария

Смерть
Неизвестно
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