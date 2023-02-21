Авдеев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1833 по 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1833 по 1834
Отец: Авдеев (чебоксарский) Тимофей
Мать: Авдеева Елена
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Авдеев Владимир
Мать ребёнка: Авдеева Мария
Рождение ребёнка
28.09.1868
Сын: Авдеев Сергей
Мать ребёнка: Авдеева Мария
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1871
Сын: Авдеев Георгий
Мать ребёнка: Авдеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Авдеева Мария
Смерть
Неизвестно