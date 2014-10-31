Курмышева (Курмышева) Халида Мустафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмышева (Курмышева) Халида Мустафовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1929

Дата смерти

31.10.2014

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1927 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доминов Равхат Мисбахович

Рождение ребёнка
17.11.1952

Сын: Доминов Рустам Равхатович

Отец ребёнка: Доминов Равхат Мисбахович

Рождение ребёнка
14.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доминов Равхат Мисбахович

Рождение ребёнка
25.03.1960

Дочь: Доминова Анися Равхатовна

Отец ребёнка: Доминов Равхат Мисбахович

Смерть
31.10.2014

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