Курмышева (Курмышева) Халида Мустафовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1929
Дата смерти31.10.2014
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1952
Сын: Доминов Рустам Равхатович
Отец ребёнка: Доминов Равхат Мисбахович
Рождение ребёнка
14.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Доминов Равхат Мисбахович
Рождение ребёнка
25.03.1960
Дочь: Доминова Анися Равхатовна
Отец ребёнка: Доминов Равхат Мисбахович
Смерть
31.10.2014