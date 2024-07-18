Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Федот Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1777

Сын: Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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