Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Федот Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сергей Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно