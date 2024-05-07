Найдён (Трубникова) Лариса Владимировна
Место рождения
Дата рождения29.12.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1951
Рождение ребёнка
08.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Найдён Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Найдён Григорий Иванович