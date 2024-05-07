Найдён (Трубникова) Лариса Владимировна 29.12.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Найдён (Трубникова) Лариса Владимировна

Место рождения

Донецк

Дата рождения

29.12.1951

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1951

Отец: Трубников Владимир Петрович

Мать: Трубникова (Пакулова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Найдён Григорий Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Найдён Григорий Иванович

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