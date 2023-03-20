Шестаков Ермолай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Шестаков Тихон Семенович
Мать: Шестакова Марья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Василиса Ермолаевна
Мать ребёнка: Шестакова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Милодора Ермолаевна
Мать ребёнка: Шестакова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шестаков Поликарп Ермолаевич
Мать ребёнка: Шестакова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Домна Ермолаевна
Мать ребёнка: Шестакова Фекла Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно