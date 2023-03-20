Шестаков Ермолай Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Ермолай Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Шестаков Тихон Семенович

Мать: Шестакова Марья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Василиса Ермолаевна

Мать ребёнка: Шестакова Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Милодора Ермолаевна

Мать ребёнка: Шестакова Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шестаков Поликарп Ермолаевич

Мать ребёнка: Шестакова Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Домна Ермолаевна

Мать ребёнка: Шестакова Фекла Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Фекла Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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