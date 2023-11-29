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Ерёмин Василий Владимирович

Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

09.07.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1965

Отец: Ерёмин Владимир Георгиевич

Мать: Ерёмина (Дурасова) Валентина Васильевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
06.11.1986

Жена: Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1987

Дочь: Васильева (Ерёмина) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
18.07.1988

Сын: Ерёмин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
09.03.1992

Сын: Ерёмин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна

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