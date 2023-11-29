Ерёмин Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.07.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1965
Бракосочетание
06.11.1986
Рождение ребёнка
04.02.1987
Дочь: Васильева (Ерёмина) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
18.07.1988
Мать ребёнка: Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1992
Мать ребёнка: Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна