Крайнова (Слешина) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Слешина) Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.?

Отец: не указан

Мать: Васильева Нина Тихоновна

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