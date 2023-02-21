Метелева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метелева Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Метелев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Метелев Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
19.04.1927

Дочь: Блинова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Метелев Семен Яковлевич

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метелев Семен Яковлевич

Смерть
1984
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