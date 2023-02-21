Метелева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Метелев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Метелев Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
19.04.1927
Дочь: Блинова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Метелев Семен Яковлевич
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984