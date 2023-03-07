Платов Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения19.08.1753
Дата смерти15.01.1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1753
Место жительства
С 1814
г. Лондон, Англия
Смерть
15.01.1818
сл. Еланчицкая, Таганрогский уезд Области Войска Донского
Место жительства
По 1818
сл. Еланчицкая, Таганрогский уезд Области Войска Донского