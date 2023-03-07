Платов Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платов Матвей Иванович

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Место рождения

Старочеркасская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

19.08.1753

Дата смерти

15.01.1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Старочеркасская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1753
Старочеркасская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1814
г. Лондон, Англия
Смерть
15.01.1818
сл. Еланчицкая, Таганрогский уезд Области Войска Донского
Место жительства
По 1818
сл. Еланчицкая, Таганрогский уезд Области Войска Донского
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