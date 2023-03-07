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Балезин Ульян Исакович

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Место рождения

Коробовская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1708 ст.

Дата смерти

Около 1756 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1677 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1742 г.р.
Вычислено 1744 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708 ст.

Отец: Балезин Исак Фёдорович

Мать: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Балезин Иван Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Балезин Трофим Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Балезин Дмитрий Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1744 ст.

Сын: Балезин Макар Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1756 ст.
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