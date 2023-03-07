Балезин Ульян Исакович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1708 ст.
Дата смертиОколо 1756 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708 ст.
Отец: Балезин Исак Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Сын: Балезин Дмитрий Ульянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1744 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1756 ст.