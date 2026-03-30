Толстой Михаил Алексеевич
мужской, родился 17.10.1871
умер 17.02.1925, Французская Республика
МатьТолстая (Губина) Александра Константиновна29.03.1844 г.р.
ОтецТолстой Алексей Николаевич28.07.1830 г.р.
Супруги
Толстая (Бернар) Марта АвгустовнаОколо 1880 г.р.
Толстая Роза АдриановнаНеизвестно г.р.
Дети
Толстой Николай Михайлович1904 г.р.
Толстой Алексей Михайлович28.07.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1871
Бракосочетание
До 1900
Жена: Толстая Роза Адриановна
Бракосочетание
С 10.01.1900 по 05.05.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1904
Сын: Толстой Николай Михайлович
Мать ребёнка: Толстая Роза Адриановна
Рождение ребёнка
28.07.1910
Сын: Толстой Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Толстая Роза Адриановна
Смерть
17.02.1925
Французская Республика