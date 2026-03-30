Толстой Михаил Алексеевич 17.10.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстой Михаил Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.10.1871

умер 17.02.1925, Французская Республика

Мать
Толстая (Губина) Александра Константиновна29.03.1844 г.р.
Отец
Толстой Алексей Николаевич28.07.1830 г.р.
Супруги
Толстая (Бернар) Марта АвгустовнаОколо 1880 г.р.
Толстая Роза АдриановнаНеизвестно г.р.
Дети
Толстой Николай Михайлович1904 г.р.
Толстой Алексей Михайлович28.07.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1871

Отец: Толстой Алексей Николаевич

Мать: Толстая (Губина) Александра Константиновна

Бракосочетание
До 1900

Жена: Толстая Роза Адриановна

Бракосочетание
С 10.01.1900 по 05.05.1917

Жена: Толстая (Бернар) Марта Августовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.554 ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.554

Рождение ребёнка
1904

Сын: Толстой Николай Михайлович

Мать ребёнка: Толстая Роза Адриановна

Рождение ребёнка
28.07.1910

Сын: Толстой Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Толстая Роза Адриановна

Смерть
17.02.1925
Французская Республика

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