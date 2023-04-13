Фролов Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1969
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова (Ситникова) Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
23.11.1994
Мать ребёнка: Фролова (Ситникова) Светлана Викторовна