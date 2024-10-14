Неудачин Федор Иванович
мужской, родился 1808
умер 1842
ОтецНеудачин Иван Сергеевич1757 г.р.
МатьНеудачина Прасковья Семеновна1760 г.р.
Супруги
Неудачина Прасковья1809 г.р.
Дети
Калинина (Неудачина) Анна Федоровна1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неудачина Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Калинина (Неудачина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Неудачина Прасковья
Смерть
1842