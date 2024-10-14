Неудачин Федор Иванович 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Неудачин Федор Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1808

умер 1842

Отец
Неудачин Иван Сергеевич1757 г.р.
Мать
Неудачина Прасковья Семеновна1760 г.р.
Супруги
Неудачина Прасковья1809 г.р.
Дети
Калинина (Неудачина) Анна Федоровна1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Неудачин Иван Сергеевич

Мать: Неудачина Прасковья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудачина Прасковья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Калинина (Неудачина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Неудачина Прасковья

Смерть
1842

Причина смерти: чахотка

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