Мамулина (Кувшинова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамулина (Кувшинова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1897 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Кувшинов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Мамулин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Мамулин Василий Иванович

Бракосочетание
До 1922

Муж: Мамулин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Мамулин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Мамулин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Мамулин Олег Васильевич

Отец ребёнка: Мамулин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамулин Василий Иванович

деревня Пидьма Кирилловского района Вологодской области (была затоплена)
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Мамулин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Мамулин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Мамулина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Мамулин Василий Иванович

Место жительства
До 1957
деревня Пидьма Кирилловского района Вологодской области (была затоплена)
Место жительства
После 1957
Вогнема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
До 1984
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
1984
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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