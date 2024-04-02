Мамулина (Кувшинова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Кувшинов Алексей
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Мамулин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Мамулин Василий Иванович
Бракосочетание
До 1922
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мамулин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Мамулин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Мамулин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамулин Василий Иванович
деревня Пидьма Кирилловского района Вологодской области (была затоплена)
Рождение ребёнка
Около 1934
Отец ребёнка: Мамулин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Мамулина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Мамулин Василий Иванович
Место жительства
До 1957
деревня Пидьма Кирилловского района Вологодской области (была затоплена)
Место жительства
После 1957
Вогнема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
До 1984
Смерть
1984