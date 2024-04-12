Кулик (Куличенко) Прасковья (Параскева) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Куличенко) Прасковья (Параскева) Семеновна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

13.10.1782

Дата смерти

30.05.1789

Пол

Женский

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1782

Отец: Кулик Семен Иванович

Мать: Кулик Марина Ефимовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-F?i=640&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
30.05.1789
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B362-1?i=675&cc=4133834&cat=1013792
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