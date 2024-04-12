Кулик (Куличенко) Прасковья (Параскева) Семеновна
Место рождения
Дата рождения13.10.1782
Дата смерти30.05.1789
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1782
Отец: Кулик Семен Иванович
Мать: Кулик Марина Ефимовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-F?i=640&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
30.05.1789
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B362-1?i=675&cc=4133834&cat=1013792