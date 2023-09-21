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Прилепин Фрол Никитич

Место рождения

Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.08.1835 ст.

Дата смерти

19.12.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1835 ст.

Отец: Прилепин Никита Данилович

Мать: Прилепина Дарья Прокофьевна

Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилепина Агафья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилепина Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Прилепина) Вера Фроловна

Мать ребёнка: Прилепина Агафья Федотовна

Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Прилепин Андрей Фролович

Мать ребёнка: Прилепина Агафья Федотовна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Прилепин Корнилий Фролович

Мать ребёнка: Прилепина Агафья Федотовна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
19.12.1916 ст.
Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

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