Прилепин Фрол Никитич
Место рождения
Дата рождения18.08.1835 ст.
Дата смерти19.12.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1835 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Прилепина) Вера Фроловна
Мать ребёнка: Прилепина Агафья Федотовна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Прилепина Агафья Федотовна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Прилепин Корнилий Фролович
Мать ребёнка: Прилепина Агафья Федотовна
Смерть
19.12.1916 ст.