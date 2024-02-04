Кутинова (Мулякова) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутинова (Мулякова) Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мулякова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Муляков Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мулякова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Муляков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муляков Николай Петрович

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