Анна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Семенович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Василиса Павловна
Отец ребёнка: Павел Семенович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Наумов-Ерялкин Данила Павлович
Отец ребёнка: Павел Семенович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Павел Семенович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел Семенович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Осип Павлович
Отец ребёнка: Павел Семенович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Наумов (Ерялкин) Максим Павлович
Отец ребёнка: Павел Семенович