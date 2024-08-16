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Анна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Семенович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Василиса Павловна

Отец ребёнка: Павел Семенович

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Наумов-Ерялкин Данила Павлович

Отец ребёнка: Павел Семенович

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Павел Семенович

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Семенович

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Осип Павлович

Отец ребёнка: Павел Семенович

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Наумов (Ерялкин) Максим Павлович

Отец ребёнка: Павел Семенович

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