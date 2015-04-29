Жук Олег Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жук Олег Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1987

Дочь: Жук Мария Олеговна

Мать ребёнка: Жук Светлана Степановна

Рождение ребёнка
24.03.1994

Дочь: Захарова Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Жук Светлана Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жук Светлана Степановна

Смерть
29.04.2015
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