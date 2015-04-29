Жук Олег Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.04.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1987
Дочь: Жук Мария Олеговна
Мать ребёнка: Жук Светлана Степановна
Рождение ребёнка
24.03.1994
Дочь: Захарова Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Жук Светлана Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жук Светлана Степановна
Смерть
29.04.2015