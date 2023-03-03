Болодурин Пётр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Болодурина Елена Ивановна
Бракосочетание
23.11.1910
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Болодурин Пётр Филиппович. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Вторым браком. 28 лет Крипакова Екатерина Фёдоровна. Невеста. Дочь казака девица Чесноковского посёлка. Первым браком. 19 лет Болодурин А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно