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Болодурин Пётр Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Болодурин Пётр Петрович

Мать ребёнка: Болодурина Елена Ивановна

Бракосочетание
23.11.1910

Жена: Болодурина Екатерина Фёдоровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Болодурин Пётр Филиппович. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Вторым браком. 28 лет Крипакова Екатерина Фёдоровна. Невеста. Дочь казака девица Чесноковского посёлка. Первым браком. 19 лет Болодурин А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болодурина Елена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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