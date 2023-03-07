(Цирульникова) Феодосия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цирульников’S Пётр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан