(Цирульникова) Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Цирульникова) Феодосия Михайловна

(Цирульникова) Феодосия Михайловна

avatar

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цирульников’S Пётр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цирульников’S Александр

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close