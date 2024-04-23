Иванова (Иванова) Анна Лукична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Анна Лукична

Место рождения

спецпоселение, село Каменное, Октябрьского района, ХМАО

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Иванов Лука Максимович

Мать: Иванова Парасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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