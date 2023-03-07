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Поздний Николай Яковлевич

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

06.05.1906 ст.

Дата смерти

19.07.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1906 ст.

Отец: Поздний Яков Тимофеевич

Мать: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
07.05.1906 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Иван Моисеевич Ильченко и Якова Фомича Воронченкова жена Варвара Ивановна
Смерть
19.07.1910 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
4 года. От скарлатины Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Похороны
20.07.1910 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
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