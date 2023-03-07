Поздний Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1906 ст.
Дата смерти19.07.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
06.05.1906 ст.
Отец: Поздний Яков Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
07.05.1906 ст.
Восприемники: Иван Моисеевич Ильченко и Якова Фомича Воронченкова жена Варвара Ивановна
Смерть
19.07.1910 ст.
4 года. От скарлатины Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Похороны
20.07.1910 ст.