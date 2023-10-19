Бухарин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухарин Яков Иванович

Бухарин Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1789

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Бухарин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Пущина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Бухарин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Дарья Яковлвна

Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Гайос Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
капитан 1-го ранга
Смерть
После 1789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close