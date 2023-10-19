Бухарин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Пущина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Бухарин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Дарья Яковлвна
Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Гайос Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Бухарина Евдокия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
капитан 1-го ранга
Смерть
После 1789