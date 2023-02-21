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Митичкина (Деменченко) Маргарита Борисовна
Митичкина (Деменченко) Маргарита Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.1973
Пол
Женский
Отец
Деменченко Борис Фёдорович
1910 г.р.
Мать
Деменченко (Пивоварова) Валентина Ильинична
Дети
Не указаны
Добавил:
БД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1973
Отец:
Деменченко Борис Фёдорович
Мать:
Деменченко Валентина Ильинична
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