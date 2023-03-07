Габделмәлик Габделмән улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габделмәлик Габделмән улы

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Место рождения

Старое Агбязово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Габделмән Госман улы

Мать: не указана

Старое Агбязово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Мөхәммәтсолтан Гаделмәлик улы

Мать ребёнка: не указана

Старое Агбязово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мөхәммәтзариф Габделмәлик улы

Мать ребёнка: не указана

Старое Агбязово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мөхәммәдхафиз Габделмәлик улы

Мать ребёнка: Газизвафа Миңлегол/Миңгол кызы

Старое Агбязово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газизвафа Миңлегол/Миңгол кызы

Смерть
После 1858
Старое Агбязово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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