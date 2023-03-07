Габделмәлик Габделмән улы
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Габделмән Госман улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Мөхәммәтсолтан Гаделмәлик улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мөхәммәтзариф Габделмәлик улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мөхәммәдхафиз Габделмәлик улы
Мать ребёнка: Газизвафа Миңлегол/Миңгол кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858