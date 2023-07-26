Михайлов Андрей Витальевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1967
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1967
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Софья Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Людмила Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1990
Дочь: Михайлова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Людмила Леонидовна
Рождение ребёнка
10.08.2000
Сын: Михайлов Никита Андреевич
Мать ребёнка: Михайлова Людмила Леонидовна