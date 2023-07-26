Михайлов Андрей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Андрей Витальевич

Михайлов Андрей Витальевич

Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

12.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1967

Отец: Михайлов Виталий Александрович

Мать: Михайлова (Бендер) Людмила Андреевна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Софья Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Людмила Леонидовна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Людмила Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1990

Дочь: Михайлова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Людмила Леонидовна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.08.2000

Сын: Михайлов Никита Андреевич

Мать ребёнка: Михайлова Людмила Леонидовна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.