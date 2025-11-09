Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов
мужской, родился 1799 ст.
умер Неизвестно
ОтецПрескухин Филипп (Феофилакт) Савельев1757 ст. г.р.
МатьПрескухина Екатерина АндрееваВычислено 1761 г.р.
Супруги
Прескухина Дарья Матвеева1806 ст. г.р.
Дети
(Прескухина) Елизавета Карпова12.06.1827 ст. г.р.
Прескухин Никита Карпов26.05.1831 ст. г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Место жительства
После 1816 ст.
Бракосочетание
До 1827 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1827 ст.
Дочь: (Прескухина) Елизавета Карпова
Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
26.05.1831 ст.
Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
28.09.1833 ст.
Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
10.02.1836 ст.
Дочь: (Прескухина) Анна Карпова
Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
26.01.1838 ст.
Дочь: (Прескухина) Мария Карпова
Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
13.02.1841 ст.
Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
03.09.1843 ст.
Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
23.11.1845 ст.
Дочь: (Прескухина) Варвара Карпова
Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
02.06.1848 ст.
Дочь: (Прескухина) Фёкла Карпова
Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева
Смерть
Неизвестно