Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов 1799 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1799 ст.

умер Неизвестно

Отец
Прескухин Филипп (Феофилакт) Савельев1757 ст. г.р.
Мать
Прескухина Екатерина АндрееваВычислено 1761 г.р.
Супруги
Прескухина Дарья Матвеева1806 ст. г.р.
Дети
(Прескухина) Елизавета Карпова12.06.1827 ст. г.р.
Прескухин Никита Карпов26.05.1831 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Прескухин Филипп (Феофилакт) Савельев

Мать: Прескухина Екатерина Андреева

Место жительства
После 1816 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.

Бракосочетание
До 1827 ст.

Жена: Прескухина Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
12.06.1827 ст.

Дочь: (Прескухина) Елизавета Карпова

Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
26.05.1831 ст.

Сын: Прескухин Никита Карпов

Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева

Родители указаны крестьянами

Рождение ребёнка
28.09.1833 ст.

Сын: Прескухин Иван Карпов

Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой.

Рождение ребёнка
10.02.1836 ст.

Дочь: (Прескухина) Анна Карпова

Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дворовые наследников Никифоровых. Указаны без фамилии

Рождение ребёнка
26.01.1838 ст.

Дочь: (Прескухина) Мария Карпова

Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дворовые с Фамилией Прескухин

Рождение ребёнка
13.02.1841 ст.

Сын: Прескухин Василий Карпов

Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дворовые. пом. не указан. безфамильные.

Рождение ребёнка
03.09.1843 ст.

Сын: Прескухин Захар Карпов

Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дворовые. пом. не указан. фамилия Прескухин.

Рождение ребёнка
23.11.1845 ст.

Дочь: (Прескухина) Варвара Карпова

Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

двовровые пом. Никифоровых. фамилия Прескухин.

Рождение ребёнка
02.06.1848 ст.

Дочь: (Прескухина) Фёкла Карпова

Мать ребёнка: Прескухина Дарья Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. фамилия Перскухин.

Смерть
Неизвестно

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