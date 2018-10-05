Шайхутдинов (Сафиулин) Фахрази Шайхутдинович
Место рождения
Дата рождения10.06.1929
Дата смерти05.10.2018
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929
Отец: Сафиулин Шайхутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Рахимова (Шайхутдинова) Рашида Федоровна
Мать ребёнка: Шайхутдинова (Бурганова) Сафия Мисбаховна
Рождение ребёнка
18.01.1959
Сын: Шайхутдинов Рашид Федорович
Мать ребёнка: Шайхутдинова (Бурганова) Сафия Мисбаховна
Смерть
05.10.2018