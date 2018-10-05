Шайхутдинов (Сафиулин) Фахрази Шайхутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайхутдинов (Сафиулин) Фахрази Шайхутдинович

Шайхутдинов (Сафиулин) Фахрази Шайхутдинович

Место рождения

Туктарово-Урдала, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.06.1929

Дата смерти

05.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929

Отец: Сафиулин Шайхутдин

Мать: не указана

Туктарово-Урдала, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Рахимова (Шайхутдинова) Рашида Федоровна

Мать ребёнка: Шайхутдинова (Бурганова) Сафия Мисбаховна

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1959

Сын: Шайхутдинов Рашид Федорович

Мать ребёнка: Шайхутдинова (Бурганова) Сафия Мисбаховна

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.10.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.