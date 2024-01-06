Шайнуров Сайхипжан Тафиянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайнуров Сайхипжан Тафиянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1957

Дата смерти

06.01.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.
1990 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1957

Отец: не указан

Мать: Елена

Рождение ребёнка
29.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайнурова (Нужных) Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
11.02.1986

Дочь: Мареева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Шайнурова (Нужных) Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
05.11.1990

Сын: Шайнуров Павел Александрович

Мать ребёнка: Шайнурова (Нужных) Ирина Алексеевна

Смерть
06.01.2024

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