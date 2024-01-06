Шайнуров Сайхипжан Тафиянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1957
Дата смерти06.01.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1957
Отец: не указан
Мать: Елена
Рождение ребёнка
29.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шайнурова (Нужных) Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
11.02.1986
Дочь: Мареева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Шайнурова (Нужных) Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
05.11.1990
Сын: Шайнуров Павел Александрович
Мать ребёнка: Шайнурова (Нужных) Ирина Алексеевна
Смерть
06.01.2024