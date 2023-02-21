Засецкая Гликерия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Засецкий Харлампий Алексеевич
Отец ребёнка: Засецкий Алексей Изотович
Рождение ребёнка
1780 ст.
Отец ребёнка: Засецкий Алексей Изотович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Засецкий Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Засецкий Алексей Изотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно