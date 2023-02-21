Засецкая Гликерия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засецкая Гликерия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Засецкий Харлампий Алексеевич

Отец ребёнка: Засецкий Алексей Изотович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Засецкий Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Засецкий Алексей Изотович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Засецкий Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Засецкий Алексей Изотович

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засецкий Алексей Изотович

Смерть
Неизвестно
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