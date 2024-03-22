Печников Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Печников Иван Егоров
Мать: Аксинья Финогенова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
27.10.1821
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно