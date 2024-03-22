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Печников Иван Иванов

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Печников Иван Егоров

Мать: Аксинья Финогенова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Печников Никита Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.10.1821

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Печников Емельян Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Печников Григорий Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Степанова

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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