Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Александрович

Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: Медведева (Мигуля) Люсьена Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Медведева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.