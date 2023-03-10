Долинин Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1939
Дочь: Белоусова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Долинина Александра Александровна
Рождение ребёнка
23.01.1945
Дочь: Долинина Нелля Васильевна
Мать ребёнка: Долинина Александра Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1948
Сын: Долинин Анатолий ВАсильевич
Мать ребёнка: Долинина Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно