Долинин Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолинин Василий Яковлевич

Долинин Василий Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1939

Дочь: Белоусова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Долинина Александра Александровна

Рождение ребёнка
23.01.1945

Дочь: Долинина Нелля Васильевна

Мать ребёнка: Долинина Александра Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1948

Сын: Долинин Анатолий ВАсильевич

Мать ребёнка: Долинина Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долинина Александра Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close