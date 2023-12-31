Долгова -- Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Долгова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Ефимович
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1873
Отец ребёнка: Долгов Иван Ефимович
Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгов Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно