Долгова -- Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова -- Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Долгова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Ефимович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1873

Сын: Долгов Давид Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Ефимович

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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