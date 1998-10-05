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Малов Владимир Васильевич

Место рождения

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

11.06.1933

Дата смерти

05.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1933

Отец: Малов Василий Михайлович

Мать: Малова Наталья Леонидовна

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.04.1956

Дочь: Корешкова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Малова Валентина Аполиэктовна

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сулиманова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Малова Валентина Аполиэктовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Валентина Аполиэктовна

Работа или профессия
Неизвестно
Всем (от зам. главврача (по АХЧ) до вагоны разгружать, зольщиком), по профессии журналист
Образование
Неизвестно
Высшее, Высшая партийная школа в Ленинграде
Смерть
05.10.1998
Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: Инфаркт на рыбалке
Похороны
Неизвестно
Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
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