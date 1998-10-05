Малов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1933
Дата смерти05.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1933
Рождение ребёнка
15.04.1956
Дочь: Корешкова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Малова Валентина Аполиэктовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулиманова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Малова Валентина Аполиэктовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Всем (от зам. главврача (по АХЧ) до вагоны разгружать, зольщиком), по профессии журналист
Образование
Неизвестно
Высшее, Высшая партийная школа в Ленинграде
Смерть
05.10.1998
Причина смерти: Инфаркт на рыбалке
Похороны
Неизвестно