Городнова (Немудрова) Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городнова (Немудрова) Елизавета Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович

Мать: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городнов Иван Агапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Кондрашин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашин Яков

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Зимина (Городнова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Городнов Иван Агапович

Смерть
1974

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