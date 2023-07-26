Городнова (Немудрова) Елизавета Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Кондрашин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашин Яков
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Зимина (Городнова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Городнов Иван Агапович
Смерть
1974