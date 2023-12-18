Варечкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варечкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1953

Дочь: Матвиенко Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Варечкина Алевтина

Рождение ребёнка
15.11.1960

Дочь: Василюк Елена Ивановна

Мать ребёнка: Варечкина Алевтина

Горный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варечкина Алевтина

Смерть
Неизвестно
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