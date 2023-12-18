Варечкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1953
Дочь: Матвиенко Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Варечкина Алевтина
Рождение ребёнка
15.11.1960
Дочь: Василюк Елена Ивановна
Мать ребёнка: Варечкина Алевтина
Горный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варечкина Алевтина
Смерть
Неизвестно