Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Василий Иванович
Мать: Параскева Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
1761-дьячек 1772-диакон 1780-1789 священник
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анисия Алексеевна
Мать ребёнка: Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Савва Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Пелагия Ивановна
Смерть
1789