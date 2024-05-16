Алексей Васильевич 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Васильевич

Место рождения

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Василий Иванович

Мать: Параскева Алексеевна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
1761-дьячек 1772-диакон 1780-1789 священник
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анисия Алексеевна

Мать ребёнка: Пелагия Ивановна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Савва Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагия Ивановна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Пелагия Ивановна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1789
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

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