(Рогозина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Рогозин Стефан

Отец ребёнка: Рогозин Тихон

Рождение ребёнка
1816

Сын: Рогозин Пётр

Отец ребёнка: Рогозин Тихон

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Рогозин Тихон

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Рогозин Тихон

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Тихон

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Рогозин Тихон

Рождение ребёнка
1828

Сын: Рогозин Кузьма

Отец ребёнка: Рогозин Тихон

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Рогозин Тихон

Рождение ребёнка
1838

Сын: Рогозин Василий

Отец ребёнка: Рогозин Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Тихон

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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