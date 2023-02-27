(Рогозина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рогозин Стефан
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рогозин Пётр
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Рождение ребёнка
1828
Сын: Рогозин Кузьма
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рогозин Василий
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Тихон
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно